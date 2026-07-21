83 के अमिताभ बच्चन ने हॉस्पिटल में भर्ती, सर्जरी और ICU को लेकर किया पोस्ट, लिखा- गेम खत्म हो गया

वहीं, ब्लॉग पोस्ट के कुछ देर बाद ही अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक छोटा-सा लेकिन रहस्यमयी पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, "Game is over! But work still continues यानी गेम खत्म हो गया है लेकिन काम अभी भी जारी है।" इस पोस्ट ने फैंस की चिंता और बढ़ा दी है। कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। किसी ने लिखा, "जल्दी ठीक हो जाइए सर", तो किसी ने कहा, "आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है।"