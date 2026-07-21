CJP प्रोटेस्ट के समर्थन में मुंबई में बवाल! स्वरा भास्कर ने पति फहाद अहमद की गिरफ्तारी का वीडियो किया शेयर

बता दें, यह पूरी घटना दिल्ली में CJP के 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुए बवाल और लाठीचार्ज के विरोध में हुई। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के समर्थन में मुंबई के चैत्य भूमि पर लोग एकत्रित हुए थे, जहां पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। कपल की निजी जिंदगी की बात करें तो स्वरा भास्कर और राजनीतिक कार्यकर्ता फहाद अहमद ने जनवरी 2023 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। इसके बाद सितंबर 2023 में इस कपल ने अपनी बेटी 'राबिया रमा अहमद' का स्वागत किया था।