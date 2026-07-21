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‘रामायण’ के ट्रेलर से सामने आई रिलीज डेट? रणबीर कपूर की फिल्म की होगी ‘गॉडजिला: माइनस जीरो से टक्कर

Ramayana release date revealed: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' का 3D ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। लेकिन दिल्ली के भारत मंडपम में हुई इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में कुछ चुनिंदा लोगों को इसका ट्रेलर दिखाया गया। अब एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फिल्म की रिलीज डेट के बारे में खुलासा किया गया है। आइये जानते हैं कब और किस महीने की तारीख उसमें लिखी है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jul 21, 2026

Ranbir kapoor yash Ramayana release date revealed In Trailer 8 november movie CLASH with Godzilla Minus Zero

फिल्म रामायण की रिलीज डेट (Photo Source- Instagram)

Ramayana release date Announced In Trailer: भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'रामायण' (Ramayana) को लेकर एक बेहद बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। 24 जुलाई 2026 को इसके वैश्विक (ग्लोबल) प्रीमियर से पहले, मेकर्स ने चुनिंदा मीडिया, फिल्म निर्देशकों और इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों को फिल्म के 3D ट्रेलर की एक विशेष और गुप्त झलक दिखाई। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस स्पेशल स्क्रीनिंग में एटली और सिद्धार्थ आनंद जैसे दिग्गज निर्देशकों ने हिस्सा लिया था। ट्रेलर को 'वर्ल्ड क्लास' और 'शानदार' बताया था।

स्क्रीनिंग के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म की कास्टिंग, विजुअल्स और वीएफएक्स (VFX) की जबरदस्त तारीफ हो रही है। लेकिन इस बीच एक फिल्म क्रिटिक के रिव्यू ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, क्योंकि इसमें फिल्म की रिलीज डेट क्या हो सकती है और इसका एक बड़े इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस क्लैश के साथ मुकाबला हो सकता है उसका खुलासा हुआ है।

'रामायण' की रिलीज डेट हुई ट्रेलर से आउट?

ट्रेलर रिव्यू पोस्ट करते हुए, एक शख्स ने लिखा, "कुछ दिन पहले दिल्ली के भारत मंडपम में रामायण का 3D ट्रेलर देखा। ट्रेलर 24 जुलाई को पब्लिक के लिए रिलीज होगा। कास्टिंग एकदम सही है, और कलर पैलेट और ओवरऑल विज़ुअल पहचान एकदम इंडियन लगती है। आर्टिफिशियल दिखने वाले और बहुत ज्यादा वेस्टर्न-स्टाइल वाले एलिमेंट्स को कम से कम रखा गया है।

यह एक शानदार ट्रेलर है। रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में परफेक्ट हैं, जबकि यश रावण के रोल में जबरदस्त हैं। साई पल्लवी ने सीता का शानदार और भरोसेमंद रोल किया है। विज़ुअल्स, म्यूजिक और VFX सच में वर्ल्ड-क्लास हैं।" हालांकि, आखिरी लाइन, "8 नवंबर को फिल्म के थिएटर में आने का इंतजार नहीं कर सकता," ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

हालांकि मेकर्स ने अभी तक 8 नवंबर 2026 की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर यह खबर सच होती है, तो फिल्म दिवाली के आसपास रिलीज होगी, जो अभिनेता यश द्वारा पहले बताए गए 'अक्टूबर के अंत' वाले बयान से थोड़ा अलग है।

'गॉडजिला: माइनस जीरो' से हो सकती है फिल्म की टक्कर

अगर 'रामायण' 8 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देती है, तो इसका मुकाबला एक और विशाल ग्लोबल इवेंट फिल्म 'गॉडजिला: माइनस जीरो' (Godzilla: Minus Zero) से होगा। एकेडमी अवॉर्ड विनर ताकाशी यामाजाकी के निर्देशन में बनी यह हॉलीवुड/जापानी फिल्म 6 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों और IMAX स्क्रीन्स पर रिलीज होने के लिए कन्फर्म हो चुकी है।

यह सुपरहिट फिल्म 'गॉडजिला माइनस वन' का सीक्वल है, जिसने ऑस्कर में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का खिताब जीता था। हालांकि 'रामायण' और 'गॉडजिला' दोनों बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्में हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में रिलीज होने के कारण दुनिया भर के इंटरनेशनल मार्केट में IMAX और प्रीमियम स्क्रीन्स को हथियाने के लिए दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

दोनों फिल्मों का है फैंस को बेसब्री से इंतजार

बता दें, दोनों फिल्में 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली रिलीज में से एक हैं। जहां 'रामायण' दो पार्ट वाली एपिक फिल्म की पहली फिल्म होगी, वहीं 'गॉडज़िला' को इस फ़्रैंचाइज की आखिरी फिल्म कहा जा रहा है। इस फिल्म की रिलीज इसके पहले वाली फिल्म की दुनिया भर में सफलता के बाद हुई है, जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जापानी लाइव-एक्शन फिल्म बन गई थी और जिसने बेस्ट विज़ुअल इफेक्ट्स के लिए एकेडमी अवॉर्ड जीता था।

“राम भगवान हैं या मनुष्य?”, रणबीर कपूर के इस सवाल पर कुमार विश्वास ने 1 घंटे तक दिया था जवाब

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Ranbir Kapoor question Lord Ram God or human Kumar Vishwas gave a unique answer to this question

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Updated on:

21 Jul 2026 08:07 am

Published on:

21 Jul 2026 07:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘रामायण’ के ट्रेलर से सामने आई रिलीज डेट? रणबीर कपूर की फिल्म की होगी ‘गॉडजिला: माइनस जीरो से टक्कर

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