‘रामायण’ के ट्रेलर से सामने आई रिलीज डेट? रणबीर कपूर की फिल्म की होगी ‘गॉडजिला: माइनस जीरो से टक्कर

Ramayana release date Announced In Trailer: भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'रामायण' (Ramayana) को लेकर एक बेहद बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। 24 जुलाई 2026 को इसके वैश्विक (ग्लोबल) प्रीमियर से पहले, मेकर्स ने चुनिंदा मीडिया, फिल्म निर्देशकों और इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों को फिल्म के 3D ट्रेलर की एक विशेष और गुप्त झलक दिखाई। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस स्पेशल स्क्रीनिंग में एटली और सिद्धार्थ आनंद जैसे दिग्गज निर्देशकों ने हिस्सा लिया था। ट्रेलर को 'वर्ल्ड क्लास' और 'शानदार' बताया था।