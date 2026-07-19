Ranbir Kapoor question Lord Ram God or human: इतिहास के सबसे बड़े सिनेमाई प्रोजेक्ट को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में बीती रात नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही भव्य फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का एक स्पेशल प्रीव्यू इवेंट रखा गया था। यह इवेंट 24 जुलाई को फिल्म के ट्रेलर के वर्ल्डवाइड रिलीज से पहले फिल्म की टीम को एक साथ लाने का एक ऐतिहासिक पल था। इस बड़े इवेंट में देश के जाने-माने कवि और गीतकार डॉ. कुमार विश्वास भी शामिल हुए।