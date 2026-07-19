हाल ही में सलमान खान मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अत्याधुनिक आईटी सर्वर रूम का उद्घाटन किया और कई लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां भी सौंपीं। इस दौरान अभिनेता हल्के ऑलिव ग्रीन रंग की शर्ट और सिर पर कैप पहने नजर आए। उनका चेहरा पहले की तुलना में काफी अलग दिखाई दे रहा था। चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं दिखी और उनका लुक कुछ थका हुआ लग रहा था। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं।