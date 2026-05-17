सलमान खान और सलीम खान की जिंदगी का इमोशनल मोमेंट, जब दबंग स्टार के पिता ने लगाई थी क्लास

दबंग एक्टर ने बताया कि जब उन्होंने सलीम खान को वो घड़ी दी थी तब उनका रिएक्शन वैसा नहीं था, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। सलमान ने बताया कि उनके पापा इस बात से नाराज थे कि उनके बेटे ने अपने करियर की शुरुआत में ही इतना पैसा खर्च कर दिया। सलमान खान ने कहा, 'जब मैंने वो घड़ी अपने पिता को दी, तो उन्होंने कहा, ‘तुमने अभी ठीक से काम भी शुरू नहीं किया है और ये सब चीजें करने लगे हो। क्या तुम खुद को कोई राजा समझते हो?’ हालांकि, वो मुझसे वो घड़ी लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे 'गहना' कहा था। जब मैंने घड़ियां पहनना शुरू किया, तब उन्होंने मुझे वो घड़ी दी।”