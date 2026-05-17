पाकिस्तानी एक्ट्रेस दनानीर ने देवदास को लेकर कही ऐसी बात, ये प्यार नहीं, सेल्फ-डिस्ट्रक्शन था!

इतना ही नहीं, दनानीर ने बातचीत में कहा कि फिल्म में एक शराबी इंसान की कहानी दिखाई गई है और रिश्तों को जिस तरह पेश किया गया, वो उन्हें खास पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने फिल्म के सेट, कॉस्ट्यूम और भव्यता की तारीफ भी की, लेकिन कहानी को लेकर अपनी असहमति खुलकर जाहिर की। दनानीर का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया और कहा कि फिल्मों को नए नजरिए से देखना जरूरी है। तो वहीं, बड़ी संख्या में फिल्म प्रेमियों ने दनानीर की आलोचना भी की।