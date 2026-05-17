CM Vijay से तुलना पर भड़के रजनीकांत! MK Stalin से मुलाकात पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

बता दें, रजनीकांत ने कहा कि उन्होंने विजय को बचपन से देखा है और उनकी कामयाबी पर उन्हें हैरानी और खुशी दोनों कासमहसूस होता है। साथ ही, उन्होंने विश्वास जताया कि विजय लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उन्हें शुभकामनाएं दीं।चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक विजय की पार्टी TVK ने 93 सीटें जीतीं और 14 अन्य सीटों पर आगे रही। ये जीत इस मायने में ऐतिहासिक थी कि DMK और AIADMK का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व टूट गया। ट्रस्ट वोट के दौरान कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, VCK और IUML के समर्थन से तमिलनाडु में TVK की सरकार आधिकारिक रूप से बन गई।