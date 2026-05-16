‘हनु-मान’ के बाद अब ‘महाकाली’ में दिखेंगे रोहित सराफ, तेलुगु डेब्यू को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

Rohit Saraf Telugu Debut: आरकेडी स्टूडियोज और फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा की फिल्म 'महाकाली' को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म अक्षय खन्ना और भूमि शेट्टी के के फर्स्ट लुक पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर चुके हैं। बता दें कि अब 'हनु-मान' की दुनिया के अगले अध्याय 'महाकाली' से एक्टर रोहित सराफ भी जुड़ गए हैं। यही नहीं, रोहित ने इस फिल्म के लिए हैदराबाद में शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिससे फिल्म की कहानी को एक नया मोड़ मिल गया है।