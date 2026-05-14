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CM विजय की मंजूरी के बाद भी तृषा की फिल्म ‘करुप्पु’ के 9 बजे वाले शो हुए रद्द, सामने आए ये बड़े कारण

Trisha Krishnan Surya Movie: सूर्या और तृषा स्टारर फिल्म 'करुप्पु' की रिलीज के दिन ही फैंस को बड़ा झटका लगा है। जिस सुबह 9 बजे के शो को लेकर नए सीएम बने थलपति विजय ने मंजूरी दी थी उसे रिलीज ही नहीं किया गया। इसे लेकर रात में प्रोड्यूसर ने ट्वीट किया था और इसका बड़ा कारण बताया था।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 14, 2026

Trisha Krishnan Surya film karuppu morning shows cancelled due to financial issues after cm vijay permission

तृषा कृष्णन की नई फिल्म नहीं हुई रिलीज (Photo Source- X)

Suriya Trisha Karuppu film release delay: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या और खूबसूरत अदाकारा तृषा कृष्णन के फैंस के लिए आज की सुबह काफी निराशाजनक रही। जिस फिल्म 'करुप्पु' का इंतजार दर्शक पिछले दो सालों से कर रहे थे, उसे अपनी रिलीज के आखिरी वक्त पर बड़े संकट का सामना करना पड़ा। गुरुवार, 14 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के सुबह 9 बजे वाले शुरुआती शो अचानक रद्द कर दिए गए, जिससे सिनेमाघरों के बाहर जमा प्रशंसकों में भारी निराशा देखी गई।

तृषा कृष्णन की फिल्म करुप्पु के शो हुए रद्द (Suriya Trisha Karuppu film release delay)

फिल्म के प्रोड्यूसर एस.आर. प्रभु ने इसे लेकर 14 मई की रात करीब 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने शो रद्द होने की पुष्टि करते हुए इसके पीछे का बड़ा कारण भी बताया। उन्होंने लिखा, "कुछ अपरिहार्य कारणों से 'करुप्पु' के सुबह 9 बजे के शो कैंसिल किए जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों से इसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं।" हालांकि उन्होंने साफ तौर पर किसी कारण का जिक्र नहीं किया, लेकिन हर तरफ चर्चा है कि फिल्म कुछ आर्थिक लेन-देन (फाइनेंशियल क्लियरेंस) के मसलों में फंस गई है।

आखिर क्यों रद्द हुए शो? (Karuppu morning shows cancelled)

फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता 13 मई की शाम से ही शुरू हो गई थी। कई थिएटर मालिकों ने संकेत दिया था कि कुछ पेमेंट बकाया होने की वजह से 'केडीएम' (KDM - डिजिटल अनलॉक कोड) मिलने में देरी हो सकती है। डायरेक्टर और एक्टर आर.जे. बालाजी ने भी उम्मीद जताई थी कि रात तक मामले सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। जैसे ही बुक माय शो और अन्य प्लेटफॉर्म्स से फिल्म की लिस्टिंग हटी, फैंस का शक यकीन में बदल गया।

यह स्थिति तब और भी पेचीदा हो गई क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु में इस फिल्म के लिए सुबह 9 बजे के स्पेशल शो दिखाने की मंजूरी दी थी। सरकार से हरी झंडी मिलने के बावजूद आर्थिक अड़चनों ने फिल्म की रफ्तार रोक दी।

दिग्गज सितारों से सजी है फिल्म (Suriya movie financial issues)

'करुप्पु' एक बड़े बजट की फिल्म है जिसमें सूर्या और तृषा के अलावा योगी बाबू, मंसूर अली खान और जाफर सादिक जैसे कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने दिया है और इसके विजुअल्स जी.के. विष्णु ने तैयार किए हैं। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म से इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं।

फिलहाल, सुबह के शो रद्द होने से डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। फैंस अब बस इस उम्मीद में हैं कि दिन के बाकी शो समय पर शुरू हो सकें और उनकी दो साल की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो।

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Updated on:

14 May 2026 09:12 am

Published on:

14 May 2026 08:57 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / CM विजय की मंजूरी के बाद भी तृषा की फिल्म ‘करुप्पु’ के 9 बजे वाले शो हुए रद्द, सामने आए ये बड़े कारण

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