CM विजय की मंजूरी के बाद भी तृषा की फिल्म ‘करुप्पु’ के 9 बजे वाले शो हुए रद्द, सामने आए ये बड़े कारण

फिल्म के प्रोड्यूसर एस.आर. प्रभु ने इसे लेकर 14 मई की रात करीब 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने शो रद्द होने की पुष्टि करते हुए इसके पीछे का बड़ा कारण भी बताया। उन्होंने लिखा, "कुछ अपरिहार्य कारणों से 'करुप्पु' के सुबह 9 बजे के शो कैंसिल किए जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों से इसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं।" हालांकि उन्होंने साफ तौर पर किसी कारण का जिक्र नहीं किया, लेकिन हर तरफ चर्चा है कि फिल्म कुछ आर्थिक लेन-देन (फाइनेंशियल क्लियरेंस) के मसलों में फंस गई है।