“राजनीति का नया ट्विस्ट?”, थलपति विजय के विरोधी ने तृषा को दिया 12 करोड़ का ऑफर, इंडस्ट्री में मचा बवाल

Trisha Krishnan Udhayanidhi Stalin film offer: तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा के बीच की दीवार हमेशा से बहुत पतली रही है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने इस चर्चा को एक बिल्कुल नया और दिलचस्प मोड़ दे दिया है। एक तरफ जहां सुपरस्टार थलपति विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है, वहीं दूसरी तरफ उनके राजनीतिक विरोधी और डीएमके (DMK) के कद्दावर नेता उदयनिधि स्टालिन की एक पेशकश ने पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। खबर है कि उदयनिधि ने एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को 12 करोड़ रुपये का भारी-भरकम ऑफर दिया है। आइये जानते हैं क्या है ये ऑफर...