विजय थलापति के CM बनते ही ट्रेंड हुआ तृषा कृष्णन का टैटू, लोग बोले- लकी चार्म

इस मामले ने अब एक गंभीर ज्योतिषीय मोड़ ले लिया है। इंटरनेट पर कई ज्योतिषियों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि विजय (वृषभ राशि) और तृषा (कर्क राशि) के सितारों का मिलान राजनीति के लिहाज से बेहद शक्तिशाली है। न्यूज18 कन्नड़ की रिपोर्ट के अनुसार, यह टैटू वृषभ राशि से जुड़ा है, जो तृषा की सूर्य राशि भी है। बताया जाता है कि अभिनेत्री का मानना ​​है कि उनकी राशि ने उनके जीवन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए उन्होंने इसे अपने हाथ पर गुदवाया है। दिलचस्प बात यह है कि विजय की राशि कर्क बताई जाती है। ज्योतिषियों का मानना ​​है कि वृषभ और कर्क राशियां अत्यधिक अनुकूल मानी जाती हैं, जिससे विजय के "भाग्यशाली दौर" को लेकर ऑनलाइन चर्चाएं तेज हो गई हैं।