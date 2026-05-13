Dileep Raj Passes Away: 47 साल के एक्टर दिलीप राज का हुआ निधन, सुबह पड़ा था दिल का दौरा

Actor Dileep Raj Passes Away: जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रदीक यादव के निधन से हर कोई स्तम्ंभ है वहीं, मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बड़े अभिनेता और सफल निर्माता दिलीप राज का निधन हो गया है। 47 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अचानक चले जाने से पूरा सैंडलवुड यानी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन जगत सदमे में है।