शपथ ग्रहण में तृषा की एंट्री पर भड़कीं सुचित्रा, CM पर लगाया बीवी-बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप

इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन की मौजूदगी को लेकर सुचित्रा भड़क उठीं। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। साथ ही, सुचित्रा ने तृषा के विजय की मां को गले लगाने पर भी तंज कसा और अपनी स्टोरी में उन्होंने विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम का जिक्र करते हुए लिखा, "बिना आधिकारिक तलाक के विजय, तृषा के साथ नजर आ रहे हैं। संगीता ने केस दर्ज कराया है, लेकिन इसके बाद विजय की कुछ फीमेल फैंस उनकी पत्नी के खिलाफ जाकर उनके हर कदम का समर्थन कर रही हैं। कहीं न कहीं ये एक गैर-कानूनी रिश्ते को बढ़ावा देने जैसा है। जरा सोचिए, इस समय उनकी पत्नी और बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा।"