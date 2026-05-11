तृषा कृष्णन ने सीएम विजय के साथ कबूला रिश्ता? क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा- प्यार हमेशा सबसे बुलंद होता है

तृषा ने जैसे ही इस पोस्ट को फैंस के साथ शेयर किया। उनकी कैप्शन को देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। तृषा के फैंस ने जहां इन तस्वीरों को पसंद किया वहीं कई यूजर्स ने सीधे-सीधे विजय के साथ इस पोस्ट को जोडते हुए उन्हें मेंशन करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि इसे हमेशा सीक्रेट ही रखिए।