रकुल प्रीत ने तोड़ा जंगल सफारी का बड़ा नियम, शेरों के खतरे बीच गाड़ी से उतरीं? अधिकारियों ने दिया जवाब

Rakul Preet National Park Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पति, पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में रकुल गिर नेशनल पार्क के पास सफारी वाहन से बाहर नजर आईं, जिसे देखकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या उन्होंने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है।