11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रकुल प्रीत ने तोड़ा जंगल सफारी का बड़ा नियम, शेरों के खतरे बीच गाड़ी से उतरीं? अधिकारियों ने दिया जवाब

Rakul Preet National Park Controversy: अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब चर्चा बटोर रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 11, 2026

Rakul Preet National Park Controversy

Rakul Preet National Park Controversy (सोर्स- एक्स)

Rakul Preet National Park Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पति, पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में रकुल गिर नेशनल पार्क के पास सफारी वाहन से बाहर नजर आईं, जिसे देखकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या उन्होंने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है।

रकुल के वीडियो ने मचाया बवाल (Rakul Preet National Park Controversy)

दरअसल, गिर नेशनल पार्क और सासन अभयारण्य जैसे संरक्षित इलाकों में पर्यटकों को सफारी के दौरान गाड़ी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में जैसे ही रकुल का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने अभिनेत्री पर नियमों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद वन विभाग की तरफ से पूरे मामले पर सफाई भी सामने आ गई।

अधिकारियों ने साफ की स्थिति

अधिकारियों ने साफ किया कि वायरल वीडियो सफारी के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर का नहीं था। उनके मुताबिक वीडियो एंट्री पॉइंट के बाहर शूट किया गया था, जहां सामान्य आवाजाही की अनुमति होती है। वन विभाग ने कहा कि रकुल ने संरक्षित जंगल क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया था, इसलिए नियम तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।

फिल्म की टीम के साथ पहुंची थीं रकुल

जानकारी के मुताबिक रकुल अपनी फिल्म की टीम के साथ प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए गिर पहुंची थीं। उनके साथ आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और बाकी टीम के सदस्य भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बाकी कलाकार सफारी जीप में बैठे दिखाई दिए, जबकि रकुल बाहर नजर आईं। इसी वजह से इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

वन अधिकारियों ने बताया कि नेशनल पार्क के अंदर जाने से पहले रकुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसी कारण उनकी टीम उन्हें वापस लेकर चली गई और उन्होंने सफारी क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। अधिकारियों ने दोबारा दोहराया कि अभिनेत्री ने किसी भी तरह के वन्यजीव नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

वीडियो में क्या कुछ नजर आया?

वीडियो में रकुल कुछ परेशान नजर आ रही थीं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ लोगों और पुलिस अधिकारियों के साथ वहां से बाहर ले जाया गया। यही क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने बिना पूरी जानकारी के अभिनेत्री को निशाने पर लेना शुरू कर दिया।

रकुल प्रीत सिंह की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गब्बी भी दिखाई देंगी। यह फिल्म साल 2019 में आई ‘पति पत्नी और वो’ का सीक्वल है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही इसकी कहानी और कॉमेडी को लेकर चर्चा तेज है।

ये भी पढ़ें

थलापति विजय के सीएम बनते ही तृषा कृष्णन ने ट्रेलर पर दी गुड न्यूज, सोशल मीडिया पर किया अनाउंस
मनोरंजन
Trisha Krishnan Movie Karuppu Trailer

खबर शेयर करें:

Published on:

11 May 2026 09:53 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रकुल प्रीत ने तोड़ा जंगल सफारी का बड़ा नियम, शेरों के खतरे बीच गाड़ी से उतरीं? अधिकारियों ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘कृष्णावतारम’, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा, जानें फिल्म पर क्या कहा

Yogi Adityanath Declares Krishnavataram Part 1 Tax Free In UP
बॉलीवुड

ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले राजू से फिर मिले अनुपम खेर, इमोशनल VIDEO ने जीता दिल

अनुपम खेर ने शेयर किया एक दिल छू लेने वाला वीडियो
मनोरंजन

‘चाहे मैं गलत रहूं या सही, मेरे बच्चे मेरे साथ’, गोविंदा के अफेयर के रूमर्स के बीच पत्नी सुनीता आहूजा ने कही ये बात

Govinda-Sunita Ahuja Marriage Row
बॉलीवुड

मां बनने के बाद टूट गईं कियारा आडवाणी, जिंदगी में आए बदलावों पर अब छलका दर्द, बोलीं- मेरी पहचान बदल गई

Kiara Advani On Motherhood Journey
बॉलीवुड

प्रेमानंद महाराज के चरणों में झुके सिद्धार्थ गुप्ता, दिव्य आशीर्वाद लेते हुए एक्टर का वीडियो वायरल

प्रेमानंद महाराज के चरणों में झुके सिद्धार्थ गुप्ता, दिव्य आशीर्वाद लेते हुए एक्टर का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.