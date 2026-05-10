‘चाहे मैं गलत रहूं या सही, मेरे बच्चे मेरे साथ’, गोविंदा के अफेयर के रूमर्स के बीच पत्नी सुनीता आहूजा ने कही ये बात

Govinda-Sunita Ahuja Marriage Row: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन कहे जाने वाले गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कभी अपने बेबाक अंदाज को लेकर तो कभी टीवी शोज में अपनी मौजूदगी के कारण, सुनीता हर बार लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं। हालांकि इस बार चर्चा उनकी फैमिली और बच्चों को लेकर दिए गए बयान की हो रही है। मदर्स डे के खास मौके पर सुनीता ने अपने दिल की बात साझा करते हुए बताया कि उनके बेटे यशवर्धन और बेटी टीना ही उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे हैं।