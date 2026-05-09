जब नरगिस दत्त ने रेखा पर लगाया था ‘पुरुषों को इस्तेमाल’ करने का आरोप, संजय दत्त के कारण फूटा था गुस्सा

रेखा को लेकर दिए गए इन विवादित बयानों ने उस समय फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में धमाका कर दिया था। इसके साथ ही उनकी इन टिप्पणियों को उनके बेटे के प्रति उनकी सुरक्षात्मक भावना और परिवार की रेपुटेशन को लेकर उनकी चिंता के रूप में देखा गया था। वहीं, इन विवादित बयानों के बावजूद, रेखा ने इस पूरे मामले में हमेशा शांति और समझदारी दिखाई। उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर कोई गलत या तीखी बात नहीं कही और नरगिस दत्त के लिए अपना सम्मान बनाए रखा। कुछ समय बाद नरगिस दत्त का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनका निधन हो गया, जिसके बाद यह विवाद धीरे-धीरे खत्म हो गया।