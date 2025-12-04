4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मैं अंदर से मर रहा हूं, मेरा चेहरा… संजय दत्त जब शीशे में खुद को देख डर गए थे, सुनाया डरावना हिस्सा

Sanjay Dutt News: संजय दत्त ने ड्रग्स को लेकर अपनी जिंदगी का वो डरावना किस्सा सुनाया, जिससे लोग भी डर गए। साथ ही उन्होंने पिता के सपोर्ट के बारे में भी बड़ा खुलासा किया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 04, 2025

Sanjay Dutt on prison life and drug addiction said was dying from inside and scared see my face

संजय दत्त ने सुनाया जिंदगी का डरावना किस्सा

Sanjay Dutt News: बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ पर भी बातें होती रहती हैं। अब खुद उन्होंने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी का वो डरावना किस्सा सुनाया है जिसे सुनकर फैंस हैरान हो रहे हैं। उन्होंने अपने ड्रग्स की लत को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि एक दफा वह अपने चेहरे को देखकर डर गए थे।

अपना चेहरा देख डर गए थे संजय दत्त (Sanjay Dutt On Drug Addiction)

संजय दत्त ने हिमांशु मेहता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कब लगा कि अब ड्रग्स की लत से छुटकारा पाना ही पड़ेगा? उन्होंने एक सुबह का किस्सा सुनाया, "टर्निंग पॉइंट मैं ही था। एक सुबह मैं सोकर उठा, बाथरूम गया और शीशे में जब खुद को देखा तो मैं डर गया। मुझे दिख रहा था कि मैं मर रहा हूं। मेरे चेहरा कुछ और ही लग रहा था। फिर मैं अपने पिता के पास मदद मांगने पहुंचा। उन्होंने मेरी मदद की और मेरे साथ खड़े रहे। मैं उन लकी लोगों में से हूं जिसे उन दिनों रिहैब के लिए अमेरिका भेजा गया था। मैंने रिहैब में दो साल बिताए थे।"

संजय दत्त को जब हुआ जिंदगी बर्बाद होने का एहसास (Sanjay Dutt News)

संजय दत्त ने आगे बताया कि उस रिहैब में क्या हुआ था। वह बोले, "उन दो सालों में, मैं काउंसलर्स के साथ बाहर घूमने जाता था, हमने झील के किनारे बारबेक्यू का मजा लिया, और खुलकर बातचीत की। मैं सिनेमा से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज पर बात करता था। तभी मुझे एहसास हुआ, 'मैं इतने सालों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था?"

संजय दत्त को होता है पछतावा (Sanjay Dutt on legal delay life in prison)

संजय दत्त ने आगे लोगों से अपील भी की। वे कभी भी इस तरह के जाल में न फंसें। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उन्हें कभी दोबारा रिहैब जाने की जरूरत महसूस हुई? इस पर उन्होंने साफ कहा, "कभी नहीं। 40 साल से ज्यादा हो गए हैं।" उन्होंने कहा कि जब वह आज पीछे मुड़कर उस लाइफ को देखते हैं, तो सोचते हैं कि वह 'मैं' नहीं था। "मुझे पता नहीं कि मैंने वो सब कैसे किया था।"

ये भी पढ़ें

सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने
बॉलीवुड
Sunny Deol wanted to immerse father dharmendra Dharmendra Asthi Visarjan But could not do this big reason

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

संजय दत्त

Published on:

04 Dec 2025 03:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैं अंदर से मर रहा हूं, मेरा चेहरा… संजय दत्त जब शीशे में खुद को देख डर गए थे, सुनाया डरावना हिस्सा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार ने लिया बड़ा फैसला, फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर सनी-बॉबी का भावुक फैसला फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट
बॉलीवुड

सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को रखा अस्थि विसर्जन से दूर? कौन-कौन हुआ शामिल, जानें

did Sunny Deol kept stepmother Hema Malini and his daughter away from dharmendra asthi visarjan
बॉलीवुड

"धुरंधर" एक्टर रणवीर सिंह का डाइट प्लान, रोज खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा…

Ranveer Singh, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Actor Ranveer Singh, Ranveer Singh eats shilajit and ashwagandha,
लाइफस्टाइल

‘सैयारा’ फेम अहान पांडे बने टॉप एक्टर, जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर

'सैयारा' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अहान पांडे बने टॉप एक्टर, जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर
बॉलीवुड

सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने

Sunny Deol wanted to immerse father dharmendra Dharmendra Asthi Visarjan But could not do this big reason
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.