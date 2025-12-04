मैं अंदर से मर रहा हूं, मेरा चेहरा… संजय दत्त जब शीशे में खुद को देख डर गए थे, सुनाया डरावना हिस्सा

संजय दत्त ने हिमांशु मेहता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कब लगा कि अब ड्रग्स की लत से छुटकारा पाना ही पड़ेगा? उन्होंने एक सुबह का किस्सा सुनाया, "टर्निंग पॉइंट मैं ही था। एक सुबह मैं सोकर उठा, बाथरूम गया और शीशे में जब खुद को देखा तो मैं डर गया। मुझे दिख रहा था कि मैं मर रहा हूं। मेरे चेहरा कुछ और ही लग रहा था। फिर मैं अपने पिता के पास मदद मांगने पहुंचा। उन्होंने मेरी मदद की और मेरे साथ खड़े रहे। मैं उन लकी लोगों में से हूं जिसे उन दिनों रिहैब के लिए अमेरिका भेजा गया था। मैंने रिहैब में दो साल बिताए थे।"