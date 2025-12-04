मैं अंदर से मर रहा हूं, मेरा चेहरा… संजय दत्त जब शीशे में खुद को देख डर गए थे, सुनाया डरावना हिस्सा

संजय दत्त ने सुनाया जिंदगी का डरावना किस्सा
Sanjay Dutt News: बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ पर भी बातें होती रहती हैं। अब खुद उन्होंने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी का वो डरावना किस्सा सुनाया है जिसे सुनकर फैंस हैरान हो रहे हैं। उन्होंने अपने ड्रग्स की लत को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि एक दफा वह अपने चेहरे को देखकर डर गए थे।
संजय दत्त ने हिमांशु मेहता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कब लगा कि अब ड्रग्स की लत से छुटकारा पाना ही पड़ेगा? उन्होंने एक सुबह का किस्सा सुनाया, "टर्निंग पॉइंट मैं ही था। एक सुबह मैं सोकर उठा, बाथरूम गया और शीशे में जब खुद को देखा तो मैं डर गया। मुझे दिख रहा था कि मैं मर रहा हूं। मेरे चेहरा कुछ और ही लग रहा था। फिर मैं अपने पिता के पास मदद मांगने पहुंचा। उन्होंने मेरी मदद की और मेरे साथ खड़े रहे। मैं उन लकी लोगों में से हूं जिसे उन दिनों रिहैब के लिए अमेरिका भेजा गया था। मैंने रिहैब में दो साल बिताए थे।"
संजय दत्त ने आगे बताया कि उस रिहैब में क्या हुआ था। वह बोले, "उन दो सालों में, मैं काउंसलर्स के साथ बाहर घूमने जाता था, हमने झील के किनारे बारबेक्यू का मजा लिया, और खुलकर बातचीत की। मैं सिनेमा से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज पर बात करता था। तभी मुझे एहसास हुआ, 'मैं इतने सालों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था?"
संजय दत्त ने आगे लोगों से अपील भी की। वे कभी भी इस तरह के जाल में न फंसें। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उन्हें कभी दोबारा रिहैब जाने की जरूरत महसूस हुई? इस पर उन्होंने साफ कहा, "कभी नहीं। 40 साल से ज्यादा हो गए हैं।" उन्होंने कहा कि जब वह आज पीछे मुड़कर उस लाइफ को देखते हैं, तो सोचते हैं कि वह 'मैं' नहीं था। "मुझे पता नहीं कि मैंने वो सब कैसे किया था।"
