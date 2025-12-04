4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

4 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने

Sunny Deol Dharmendra Asthi Visarjan: धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन सनी देओल ने नहीं किया। अब इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आ गई है। आइये जानते हैं जब दोनों बेटों ने पिता को अंतिम विदाई नहीं दी तो किसने दी...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 04, 2025

Sunny Deol wanted to immerse father dharmendra Dharmendra Asthi Visarjan But could not do this big reason

सनी देओल ने नहीं किया पिता धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन

Sunny Deol Dharmendra: धर्मेंद्र का निधन पिछले महीने 24 नवंबर को हुआ था, लेकिन उनके जाने का गम अभी भी बना हुआ है। 27 नवंबर को एक्टर की प्रेयर मीट रखी गई थी, उसी दिन से लोग अपने फेवरेट एक्टर की अस्थि विसर्जन की एक झलक पाना चाहते थे, लेकिन 3 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर की अस्थियों को उत्तराखंड के हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया।

इस दौरान सारी रस्में जो धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को पूरी करनी चाहिए थी वह उनके पोते करण देओल ने की। अब सनी देओल ने आखिरी क्यों अपने पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं की, कहा जा रहा है कि वह चाहते थे कि अपने पिता को अंतिम विदाई वह खुद दें, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए और अब इसका बड़ा कारण सामने आ गया है।

धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन सनी देओल ने क्यों नहीं किया? (Sunny Deol Dharmendra Asthi Visarjan)

धर्मेंद्र के पारिवारिक पुरोहित पंडित संदीप पाराशर श्रोत्रिय ने इस बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्थि विसर्जन का यह कर्म पूरी तरह से निजी रखा गया था। हरकी पौड़ी पर अस्थियां विसर्जित की गईं, और इस दौरान मीडिया या आम लोगों को दूर रखा गया था, ताकि परिवार को शांति मिल सके।

पुरोहित ने बताया कि अस्थि विसर्जन से पहले सभी कर्मकांड एक निजी होटल में संपन्न किए गए थे। इसके बाद, अभिनेता सनी देओल के बेटे करण देओल अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ दोपहिया वाहन से हर की पौड़ी पहुंचे और वहीं पर विसर्जन की विधि पूरी की।

पुरोहित जी ने बताई बड़ी वजह (Dharmendra Asthi Visarjan)

दरअसल, सनी देओल ही अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनके आने पर भारी भीड़ जमा हो सकती है, जिससे परेशानी होगी। इसलिए, यह भावुक जिम्मेदारी उनके बेटे करण देओल ने पूरी की। सनी और बॉबी देओल परिजनों के साथ मंगलवार को ही हरिद्वार पहुंच गए थे और ये पूरा कार्यक्रम उसी दिन होना था, लेकिन परिवार के एक सदस्य के न पहुंच पाने के कारण विसर्जन मंगलवार की जगह बुधवार को किया गया।

हेमा मालिनी और ईशा की गैर मौजूदगी में हुई अस्थियां विसर्जित (Hema Malini And Esha Deol)

पुरोहित ने यह भी बताया कि अस्थि विसर्जन के इस कर्म के दौरान धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी तरफ से परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बता दें कि मुंबई में हुए अंतिम संस्कार के दौरान ईशा देओल और हेमा मालिनी मौजूद थीं, लेकिन वे अंतिम संस्कार की विधि पूरी होने के तुरंत बाद शमशान घाट से निकल गई थीं। वहीं वह धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में भी शामिल नहीं हुई थीं।

भीड़ में सनी देओल को आया गुस्सा (Sunny Deol Angry)

अस्थि विसर्जन के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब परिवार अस्थि विसर्जन कर करा था तब भी कुछ लोग तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे और यह सब देख सनी देओल को गुस्सा आ गया और उन्होंने पैपराजी का कैमरा छीन लिया और खूब चिल्लाए।

इस वीडियो पर फैंस ने सनी देओल का समर्थन किया है, जबकि कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया है। इस दुखद समय में फैंस के बीच एक और नाराजगी है कि सुपरस्टार धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार बिना राजकीय सम्मान के क्यों किया गया। वहीं अस्थि विसर्जन भी ऐसे चुपचाप कर दिया गया।

Updated on:

04 Dec 2025 09:20 am

Published on:

04 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने

