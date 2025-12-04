सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने

दरअसल, सनी देओल ही अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनके आने पर भारी भीड़ जमा हो सकती है, जिससे परेशानी होगी। इसलिए, यह भावुक जिम्मेदारी उनके बेटे करण देओल ने पूरी की। सनी और बॉबी देओल परिजनों के साथ मंगलवार को ही हरिद्वार पहुंच गए थे और ये पूरा कार्यक्रम उसी दिन होना था, लेकिन परिवार के एक सदस्य के न पहुंच पाने के कारण विसर्जन मंगलवार की जगह बुधवार को किया गया।