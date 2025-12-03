धर्मेंद्र से शादी के बाद सनी देओल ने हेमा मालिनी पर किया था चाकू से हमला? मां प्रकाश कौर ने बताया था सच

बता दें, धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और उस समय एक्टर महज 19 साल के थे। पहली शादी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता हुईं। इसके बाद धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया और उन्होंने बिना तलाक लिए साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल। बड़े परिवार से आने वाले धर्मेंद्र अपने अकेले फार्महाउस में समय बिताते थे और वहां से अपने फैंस के लिए शायरी और वीडियो शेयर किया करते थे। अब उनके जाने के बाद परिवार के साथ ही उनके फैंस का भी दिल टूट गया है।