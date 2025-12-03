धर्मेंद्र से शादी के बाद सनी देओल ने हेमा मालिनी पर किया था चाकू से हमला? मां प्रकाश कौर ने बताया था सच

हेमा मालिनी पर क्या सच में सनी देओल ने किया था चाकू से हमला?
Sunny Deol Attack Hema Malini: धर्मेंद्र के निधन को 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच उनका जाना एक अपने को खोने जैसा है। बीते कुछ समय से धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही थी और उस समय भी उनके फैंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए दुआ और पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। अब ऐसे में एक्टर और उनके दोनों परिवारों के मतभेद सामने आ रहे हैं। वहीं, एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।
कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो उनके बड़े बेटे सनी देओल करीब 23 साल के थे और इस फैसले से वह बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने हेमा मालिनी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी, या उन्होंने हेमा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। जैसे ही ये खबर आई थी लोग हैरान रह गए थे और सच्चाई जानने की कोशिश में लग गए थे, जिसके बाद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने खुद इन अफवाहों का सच दुनिया के सामने रखा था।
'स्टारडस्ट' को दिए एक पुराने इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने बेटे सनी देओल से जुड़ी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। प्रकाश कौर ने भावुक होते हुए कहा था, "यह सच नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि उसके पिता उसकी मां से ज्यादा प्यार करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दूसरी औरत भी उसके पिता से प्यार करती है, तो वो उस पर हमला करेगा।"
प्रकाश कौर ने आगे कहा, "मैं ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे मानते हैं कि मैं पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं। मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है और उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे।"
इंटरव्यू में आगे प्रकाश कौर ने उन सभी लोगों को भी करारा जवाब दिया था, जो धर्मेंद्र को उनकी दो शादियों के कारण 'वुमनाइजर' (महिलाओं के पीछे भागने वाला) कहते थे। प्रकाश कौर ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा था, "सिर्फ मेरे पति ही नहीं, कोई भी दूसरा आदमी होता तो वो मुझसे ज्यादा हेमा को ही पसंद करता और जब आधी इंडस्ट्री यही कर रही है, तो कोई मेरे पति को 'वुमनाइजर' कहने की हिम्मत कैसे कोई कर सकता है? सभी हीरो अफेयर कर रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं।"
बता दें, धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और उस समय एक्टर महज 19 साल के थे। पहली शादी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता हुईं। इसके बाद धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया और उन्होंने बिना तलाक लिए साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल। बड़े परिवार से आने वाले धर्मेंद्र अपने अकेले फार्महाउस में समय बिताते थे और वहां से अपने फैंस के लिए शायरी और वीडियो शेयर किया करते थे। अब उनके जाने के बाद परिवार के साथ ही उनके फैंस का भी दिल टूट गया है।
