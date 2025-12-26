26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बॉलीवुड

अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ को किया टाटा बाय-बाय, अब फिल्म में इस एक्टर की धांसू एंट्री

Drishyam 3: ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ दूरी बना ली है। अब उनकी जगह OTT के एक सुपरस्टार की एंट्री हो गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 26, 2025

Drishyam 3

‘दृश्यम 3’ लेटेस्ट अपडेट (इमेज सोर्स: IMDb)

Drishyam 3 Latest Update: धुरंधर’ की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ दूरी बना ली है। ऐसे में अब उनके हटने के बाद उनकी जगह दूसरे धांसू एक्टर की एंट्री हो गई है। जी हां, ‘दृश्यम 3’ फिल्म में OTT के एक सुपरस्टार नजर आने वाले हैं।

बता दें अक्षय खन्ना ने हाल ही में फिल्म के मेकर्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंस और फीस को लेकर साझेदारी न बनने के कारण दूरी बना ली थी। अक्षय दृश्यम पार्ट 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके है।

इस एक्टर की हुई एंट्री

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, ‘दृश्यम 3’ में एक्टर जयदीप अहलावत की एंट्री हो गई है। फिल्म अभी फ्लोर पर है और शूटिंग जोर-शोर से चल रही है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, जयदीप अपना शूट नए साल, जनवरी 2026 से शुरू करेंगे। बता दें जयदीप इस फिल्म के जरिए पहली बार अजय देवगन और तब्बू के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा… ये तिकड़ी कितनी असरदार दिखती है?

दर्शकों को है फिल्म का बेसब्री से इंतजार

जिन भी फिल्मों के सीक्वल्स बनते हैं… दर्शकों को इसका इंतजार बेसब्री से रहता है। यही कारण है कि अजय देवगन-तब्बू स्टारर ये फिल्म लाइमलाइट में बनी हुई है।

बता दें ' दृश्यम 3', ' दृश्यम' सीरीज का तीसरा संस्करण हैं।' दृश्यम 3' में अजय देवगन एक बार फिर अपना आइकॉनिक किरदार ‘विजय सालगांवकर’ निभाएंगे और तब्बू आईजी. मीरा देशमुख का किरदार निभाएंगी।

वहीं जयदीप का किरदार कौन सा होगा? इसके अभी डिटेल्स नहीं मिले हैं पर उनका किरदार बहुत ही अहम और एक्साइटिंग बताया जा रहा है साथ ही मूवी में एक नया ट्विस्ट लायेगा।

दृश्यम फ्रेंचाइजी वास्तव में मलयालम क्राइम थ्रिलर दृश्यम का रीमेक है, जिसके हिन्दी राइट्स पैनोरमा स्टूडियोज के कुमार मंगत पाठक आर अभिषेक पाठक ने लिए हुए है और मलयालम संस्करण के साथ लगातार हिंदी में इस फिल्म को आगे ले जा रहे हैं।

कब होगी फिल्म रिलीज?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'दृश्यम 3' अगले साल 2026 में गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के आसार है। साल 2015 में रिलीज हुई 'दृश्यम', साल 2022 में रिलीज हुई 'दृश्यम 2' ने दर्शकों को अब तक काफी रोमांचित किया है। साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन भी किया था।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अक्षय खन्ना ने 'दृश्यम 3' को किया टाटा बाय-बाय, अब फिल्म में इस एक्टर की धांसू एंट्री

