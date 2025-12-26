अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ को किया टाटा बाय-बाय, अब फिल्म में इस एक्टर की धांसू एंट्री

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'दृश्यम 3' अगले साल 2026 में गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के आसार है। साल 2015 में रिलीज हुई 'दृश्यम', साल 2022 में रिलीज हुई 'दृश्यम 2' ने दर्शकों को अब तक काफी रोमांचित किया है। साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन भी किया था।