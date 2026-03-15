रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस का हुआ निधन

Actress Madhu Malhotra Passed Away: 1980 और 1990 के दशक की हिंदी फिल्मों में अपनी यादगार सहायक किरदारों के लिए जानी जाने वाली वेटरन एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा ​​का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मधु मल्होत्रा को भले ही लीड एक्ट्रेस के रूप में कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में महत्वपूर्ण किरदार निभाए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी सबसे यादगार भूमिका साल 1983 में आयी एक्शन रोमांटिक फिल्म 'हीरो' के पॉपुलर गाने 'लंबी जुदाई' में एक बंजारन के रूप में थी। इस सुभाष घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को रातोंरात स्टार बना दिया था।