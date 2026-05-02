‘200 या 500 रुपये ले लो’ संक्रमण खरीदता था ये फेमस एक्टर? कारण सामने आया तो चौंके लोग

Bollywood Actor Varun Sharma: पर्दे पर सबको अपनी कॉमेडी से लोटपोट करने वाला वो चेहरा, जिसके एक डायलॉग पर सिनेमाघरों में तालियां गूंजती हैं, असल जिंदगी में एक ऐसी 'डील' कर रहा था जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स अपनी जेब से पैसे देकर मौत जैसी बीमारी या भयंकर इन्फेक्शन खरीदता हो? कॉलेज के उन अंधेरे गलियारों में, जहां सीनियर्स का खौफ साये की तरह पीछा करता था, उस उभरते हुए सितारे ने खुद को बचाने के लिए एक ऐसी खौफनाक तरकीब निकाली जिसे कोई सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। आखिर क्या वजह थी कि 'छिछोरे' का चहेता 'सेक्सा' यानी वरुण शर्मा, को लेकर खबर है कि वह दूसरों से 'बीमारी' उधार मांगते थे।