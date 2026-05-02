5 एक्टर जिन पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, आखिरी वाले पर है नौकरानी से रेप का केस, चौपट हुआ करियर

Bollywood actors accused of rape and harassment: बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चमक-धमक जितनी ज्यादा है, उसके पीछे के विवाद उतने ही गहरे हैं। कई ऐसे मेल स्टार्स रहे हैं जिन्होंने पर्दे पर तो 'हीरो' की छवि बनाई, लेकिन असल जिंदगी में उन पर धोखाधड़ी, यौन शोषण और रेप जैसे गंभीर आरोप लगे। जब इन स्टार्स के नाम सामने आए तो उनके फैंस को यकीन ही नहीं हुआ। इन मामलों ने न केवल इंडस्ट्री को शर्मसार किया था, बल्कि इन सितारों के करियर को भी अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया।