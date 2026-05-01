1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘ये जवानी है दीवानी’ एक्ट्रेस ने तोड़ी 5 साल की शादी, पति से तलाक किया कंफर्म

Evelyn Sharma Confirms Divorce: इंडस्ट्री से एक और दिल तोड़ने वाली खबर आई है। फेमस एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने अपनी 5 साल की शादी तोड़ दी है और उन्होंने अपने एक्स पति के साथ मिलकर एक फैसला भी किया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 01, 2026

Evelyn Sharma break 5 years marriage Confirm Divorce with tushaan bhindi after separation couple take big step

एवलिन शर्मा ने अपना तलाक किया कंफर्म

Actress Evelyn Sharma Confirms Divorce With Husband Tushaan Bhindi: बॉलीवुड की एक और लव स्टोरी का द एंड हो गया है। एक और फेमस एक्ट्रेस ने पति से तलाक कंफर्म कर अपने फैंस को बड़ा दुख दिया है। जी हां! हम बात कर रहे हैं फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' से घर-घर में मशहूर हुई 'लारा' यानी एक्ट्रेस एवलिन शर्मा की। जिन्होंने अपने पति और ऑस्ट्रेलियाई डेंटल सर्जन तुषान भिंडी से आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और गलियारों में उनके अलग होने की चर्चाएं थीं, जिन पर अब एक्ट्रेस ने खुद चुप्पी तोड़ी है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग तलाक का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं।

एलविन शर्मा का हुआ तलाक (Actress Evelyn Sharma Confirms Divorce News)

एवलिन और तुषान ने 15 मई, 2021 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक बेहद निजी 'व्हाइट वेडिंग' सेरेमनी में शादी की थी। इस कपल के दो प्यारे बच्चे हैं- बेटी एवा रानिया भिंडी हैं जिसका जन्म शादी के कुछ महीने बाद नवंबर 2021 में हुआ था, और बेटा आर्डन, जिसका स्वागत उन्होंने जुलाई 2023 में किया था। छोटे से खुशहाल परिवार की तस्वीरें अक्सर एवलिन शेयर करती रहती थीं, लेकिन पिछले कुछ समय से तुषान उनकी पोस्ट से नदारद थे, जिसके बाद अलगाव की अटकलें तेज हो गई थीं और अब खुद एक्ट्रेस ने तलाक का ऐलान कर दिया है।

एवलिन ने क्या कहा? (Evelyn Sharma Confirms Divorce)

एवलिन ने इस खबर की पुष्टि हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। एवलिन कहा, "हां, हमने रोमांटिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान अपने बच्चों की मिलकर परवरिश करने पर है।" एवलिन ने आगे अपील की कि इस मुश्किल वक्त में उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह अलगाव कड़वाहट भरा नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण है और वह आगे भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे।

एली अवराम ने कराई थी 'ब्लाइंड डेट' पर मुलाकात (Actress Evelyn Sharma Confirms Divorce With Tushaan Bhindi)

दिलचस्प बात यह है कि एवलिन और तुषान की प्रेम कहानी एक 'ब्लाइंड डेट' से शुरू हुई थी। यह डेट उनकी खास दोस्त और एक्ट्रेस एली अवराम ने अरेंज करवाई थी। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन अब पांच साल के इस सफर का अंत हो गया है।

बॉलीवुड करियर पर एक नजर (Evelyn Sharma Career)

जर्मन-भारतीय मूल की एवलिन ने 2012 में 'फ्रॉम सिडनी विद लव' से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि, उन्हें असली पहचान रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर 'ये जवानी है दीवानी' में 'लारा' के चुलबुले किरदार से मिली। इसके अलावा वह 'यारियां', 'मैं तेरा हीरो', 'साहो' और 'जब हैरी मेट सेजल' जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहीं। फिलहाल एवलिन ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही हैं और अपनी लाइफ के इस नए चैप्टर की शुरुआत कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

‘शारीरिक रूप से टूट गई थी’ एग फ्रीज का एक्ट्रेस आकांक्षा ने शेयर किया डरावना किस्सा, बोलीं- शरीर टूटा हुआ लगता था
बॉलीवुड
Akansha Ranjan Kapoor big Reveals on Egg Freezing painful struggle said Physically I was in lot of pain

खबर शेयर करें:

Published on:

01 May 2026 01:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘ये जवानी है दीवानी’ एक्ट्रेस ने तोड़ी 5 साल की शादी, पति से तलाक किया कंफर्म

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘शारीरिक रूप से टूट गई थी’ एग फ्रीज का एक्ट्रेस आकांक्षा ने शेयर किया डरावना किस्सा, बोलीं- शरीर टूटा हुआ लगता था

Akansha Ranjan Kapoor big Reveals on Egg Freezing painful struggle said Physically I was in lot of pain
बॉलीवुड

आमिर खान का ‘डेथ नोट’! हर फ्लाइट से पहले मंसूर खान के नाम लिखते हैं चिट्ठी, बताया इसका बड़ा कारण

Aamir Khan Death Fear he every taking flight write a note to mansoor khan this big reason
बॉलीवुड

‘राजेश खन्ना और मैं 14 साल लिव-इन में थे’ अनीता आडवाणी का कोर्ट के न्याय पर फूटा गुस्सा, बोलीं- विवाहित होना जरूरी नहीं

Rajesh Khanna and i stay 14 years in live in relationship anita advani react court reject marriage claim
बॉलीवुड

हेमा मालिनी को अकेलेपन का सता रहा डर! धर्मेंद्र की याद में खूब रोईं एक्ट्रेस, बोलीं- कैसे कटेगी जिंदगी

Hema Malini Breaks Down after talk on Dharmendra death said i am alone without him
बॉलीवुड

‘सुपरहीरो’ अवतार में नजर आएंगे सलमान खान, साउथ की इस एक्ट्रेस के साथ मचाएंगे धमाल, जानें फिल्म रिलीज डेट

salman khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.