‘ये जवानी है दीवानी’ एक्ट्रेस ने तोड़ी 5 साल की शादी, पति से तलाक किया कंफर्म

Actress Evelyn Sharma Confirms Divorce With Husband Tushaan Bhindi: बॉलीवुड की एक और लव स्टोरी का द एंड हो गया है। एक और फेमस एक्ट्रेस ने पति से तलाक कंफर्म कर अपने फैंस को बड़ा दुख दिया है। जी हां! हम बात कर रहे हैं फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' से घर-घर में मशहूर हुई 'लारा' यानी एक्ट्रेस एवलिन शर्मा की। जिन्होंने अपने पति और ऑस्ट्रेलियाई डेंटल सर्जन तुषान भिंडी से आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और गलियारों में उनके अलग होने की चर्चाएं थीं, जिन पर अब एक्ट्रेस ने खुद चुप्पी तोड़ी है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग तलाक का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं।