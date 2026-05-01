‘शारीरिक रूप से टूट गई थी’ एग फ्रीज का एक्ट्रेस आकांक्षा ने शेयर किया डरावना किस्सा, बोलीं- शरीर टूटा हुआ लगता था

पॉडकास्ट के दौरान जब सोहा अली खान ने उनसे पूछा कि आखिर इस प्रक्रिया ने उन्हें किस हद तक थकाया, तो आकांक्षा काफी भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल प्रक्रिया का पहला साइकिल ही उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। आकांक्षा ने कहा, "शारीरिक रूप से मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे पता है कि यह हर महिला के साथ नहीं होता, लेकिन मेरे लिए यह असहनीय था। मैं सीधी खड़ी तक नहीं हो पा रही थी।"