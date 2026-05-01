वो 5 एक्ट्रेसेस जिन्होंने प्यार में खाई मार, हुआ शोषण, एक ने तो कर लिया सुसाइड

टीवीकी सबसे चहेती 'प्रेरणा' यानी श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी काफी दर्दभरी रही है। उन्हें दो शादियों की (राजा चौधरी और अभिनव कोहली) लेकिन किसी में भी उन्हें वो प्यार और सम्मान नहीं मिला, जिसकी वह हकदार थी। बल्कि उन्होंने घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। श्वेता ने कई बार खुलकर बताया है कि कैसे उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई गई। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चों की खातिर अकेले लड़ने का फैसला किया। आज वह एक सिंगल मदर के तौर पर अपनी जिंदगी शान से जी रही हैं।