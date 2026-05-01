हेमा मालिनी को अकेलेपन का सता रहा डर! धर्मेंद्र की याद में खूब रोईं एक्ट्रेस, बोलीं- कैसे कटेगी जिंदगी

Hema Malini On Dharmendra: बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को करीब पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनकी कमी आज भी फिल्म इंडस्ट्री और उनके परिवार को गहराई से महसूस हो रही है। पिछले साल 24 नवंबर को धर्मेंद्र की मौत ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया था। अब उनकी पत्नी और बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने एक इवेंट के दौरान अपने पति को याद करते हुए जो कुछ कहा, उसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।