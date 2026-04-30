प्रियंका चोपड़ा की जान को खतरा? बैग में हमेशा क्यों रखती हैं ‘एपि-पेन’ और ‘हनुमान चालीसा’, खुद तोड़ी चुप्पी!

एक्ट्रेस ने हंसते हुए बताया कि उनके पोर्टेबल चार्जर पर नाम का लेबल लगा हुआ है और वजह? निक जोनास अगर लेबल न हो तो उसे अपने बैग में रख लेते हैं। उन्होंने बताया कि वो घर में हर चीज पर दराज से लेकर कपड़ों की अलमारी तक लेबल लगाती हैं। ये सुनकर फैंस जोर से हंसे और बैग में सबसे नई और जरूरी चीज है Epi-Pen। इस पर प्रियंका ने मजेदार बात बताई कि इस साल उन्हें किसी चीज से एलर्जी हो गई है। उन्होंने ये जरूर बताया कि Epi-Pen बेहद जरूरी है लेकिन एलर्जी किस चीज से है ये बताने से साफ इंकार कर दिया। उनका मजाकिया जवाब था कि अगर बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि उन्हें कैसे परेशान किया जाए! इसके अलावा उनके बैग में अस्थमा के लिए इनहेलर भी रहता है।