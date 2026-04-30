‘ हे भगवान,भाई एक और FIR मत करवा देना’ समय रैना और BeerBiceps ने कपिल के सेट पर मचाया गदर!

समय रैना और रणवीर के एक साथ आने की खबर पर सोशल मीडिया पर मजेदार और तीखे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा,"द मोंक हू सोल्ड माई फेरारी… हे भगवान, भाई एक और FIR मत करवा देना।" ये कमेंट 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद का सीधा इशारा था और इसे देखकर लोग जोर से हंसे। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,"रीयूनियन जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी।" तो किसी ने लिखा, "इसने मुझे पागलों की तरह हंसाया।" इन कमेंट्स से साफ है कि दर्शकों में इस एपिसोड को लेकर जबरदस्त उत्साह है।