30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘ हे भगवान,भाई एक और FIR मत करवा देना’ समय रैना और BeerBiceps ने कपिल के सेट पर मचाया गदर!

Samay Raina and Ranveer Allahbadia The Great Indian kapil show: हाल ही में कपिल शर्मा के सेट पर समय रैना और BeerBiceps की मस्ती देखने को मिली, जहां उन्होंने जमकर गदर मचाया। दोनों की दोस्ताना बॉन्डिंग और हाजिरजवाबी ने सेट का माहौल खुशनुमा बना दिया। इस घटना ने दर्शकों के बीच खूब हलचल मचा दी है और उनकी वापसी को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 30, 2026

समय रैना और BeerBiceps उर्फ रणवीर अल्लाहबादिया

समय रैना और BeerBiceps उर्फ रणवीर अल्लाहबादिया ( फोटो सोर्स: netflix_in के इंस्टाग्राम द्वारा)

Samay Raina and Ranveer Allahbadia The Great Indian kapil show: पिछले साल 2025 में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद से समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया के नाम एक साथ लेते ही लोग चौंक जाते हैं, और अब इन दोनों का रीयूनियन होने वाला है वो भी नेटफ्लिक्स के सबसे पॉपुलर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पर। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर मजेदार और हैरान करने वाले रिएक्शन की बाढ़ आ गई।

वर्ल्ड लाफ्टर डे पर हंसी का डबल डोज

वर्ल्ड लाफ्टर डे है 3 मई को और इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए नेटफ्लिक्स ने एक स्पेशल एपिसोड तैयार किया है। इस एपिसोड में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया दोनों एक साथ कपिल शर्मा के शो पर नजर आने वाले है। बता दें, ये एपिसोड 2 मई को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा और नेटफ्लिक्स ने एक धमाकेदार प्रोमो भी साझा किया है, जिसमें लिखा था कि "वर्ल्ड लाफ्टर डे पर हंसी का डबल डोज, समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया मस्तीवर्स में ही है।"

इतना ही नहीं, प्रोमो की शुरुआत ही बेहद मजेदार है। इस पर समय रैना कहते हैं कि वो आखिरकार अपने पसंदीदा शो पर आ गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं बताया गया कि उनके साथ कौन-सा गेस्ट होगा। जैसे ही काउंटडाउन 3, 2, 1 पर खत्म होता है, रणवीर अल्लाहबादिया दमदार एंट्री लेते हैं और तुरंत समय को छेड़ना शुरू कर देते हैं। समय चिढ़कर वहां से चले जाते हैं।
इस छोटे-से प्रोमो ने ही दर्शकों को खूब हंसा दिया और पूरे एपिसोड के लिए उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है।

रीयूनियन जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी

समय रैना और रणवीर के एक साथ आने की खबर पर सोशल मीडिया पर मजेदार और तीखे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा,"द मोंक हू सोल्ड माई फेरारी… हे भगवान, भाई एक और FIR मत करवा देना।" ये कमेंट 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद का सीधा इशारा था और इसे देखकर लोग जोर से हंसे। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,"रीयूनियन जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी।" तो किसी ने लिखा, "इसने मुझे पागलों की तरह हंसाया।" इन कमेंट्स से साफ है कि दर्शकों में इस एपिसोड को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

इस खास एपिसोड के बारे में कपिल शर्मा ने कहा कि उनके शो को जो प्यार मिलता है उससे हमेशा यही प्रेरणा मिलती है कि दर्शकों को ताजा और मनोरंजक कंटेंट दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर एक ऐसा एपिसोड बनाया है जो बिल्कुल नैचुरल, मजेदार और हंसी से भरा है। समय और रणवीर अपने अनोखे अंदाज में इस जश्न को और यादगार बनाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

30 Apr 2026 02:00 pm

Hindi News / Entertainment / ‘ हे भगवान,भाई एक और FIR मत करवा देना’ समय रैना और BeerBiceps ने कपिल के सेट पर मचाया गदर!

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘चर्च के थोपे हुए नजरिए से थी मेरी लड़ाई’ फेमस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का धर्म पर बेबाक बयान

Choreographer Terence Lewis questioning Christianity religion and church said Priest were told 'Get Out'
बॉलीवुड

गलत नक्शे पर झुकी नेपाल एयरलाइंस: खेसारी लाल यादव ने ‘भारी अंग्रेजी’ पर ली चुटकी, स्वीकार की माफी

Khesari lal yadav reaction to nepal airlines apology over wrong indian map Said not understand heavy english
भोजपुरी

रावण vs जटायु के महा-युद्ध पर यश ने तोड़ी चुप्पी, रिलीज से पहले लीक हुई ‘रामायण’ की इनसाइड डिटेल

महाकाव्य फिल्म 'रामायण'
मनोरंजन

‘मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था’ राहुल रॉय ने सुनाई आपबीती तो सपोर्ट में उतरे सितारे, एक रील पर मचा है बवाल

rahul roy financial condition not good after video he befitting reply to trolls celebrities support ashiqui actor
बॉलीवुड

‘तुम मेरे बिना फिल्म नहीं बना सकते’, ‘राजा शिवाजी’ के लिए आखिर सलमान खान ने क्यों कही रितेश देशमुख से ये बात?

Raja Shivaji Salman Khan Cameo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.