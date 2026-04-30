गलत नक्शे पर झुकी नेपाल एयरलाइंस: खेसारी लाल यादव ने ‘भारी अंग्रेजी’ पर ली चुटकी, स्वीकार की माफी

भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता और सिंगर खेसारी लाल यादव ने इस मुद्दे पर सबसे मुखर होकर आवाज उठाई। उन्होंने दो टूक शब्दों में एयरलाइंस को घेरा और कहा, "कोई बता पाएगा कि क्या सोचकर नेपाल एयरलाइंस ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है? यह मामूली बात नहीं है, इसे चिढ़ाना बोलते हैं।" जब कंपनी ने बिना कुछ कहे पोस्ट डिलीट कर दिया, तब भी खेसारी शांत नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ पोस्ट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी 'मजबूरी' क्या थी कि एक अच्छे पड़ोसी ने ऐसी गलती की।