पवन सिंह से प्यार में धोखे के आंसू पोंछकर, अब इस ‘मिस्ट्री मैन’ संग सात फेरे लेंगी ये भोजपुरी एक्ट्रेस!

अक्षरा सिंह ने कहा कि जो पास्ट में हुआ वो बीत चुका है और वो उन दर्दनाक यादों को दोबारा नहीं जीना चाहतीं। उनका पूरा ध्यान अब अपने वर्तमान पर है। उन्होंने माना कि अभी उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान है और वो रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उस शख्स की पहचान उजागर करने से उन्होंने मना किया है। बता दें, उनका कहना था कि उन्हें बहुत आसानी से बुरी नजर लग जाती है और वो नहीं चाहतीं कि किसी का नाम बताने से उनके नए रिश्ते पर कोई असर पड़े।