खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में मचा हड़कंप, अफरा-तफरी के बीच चला पुलिस का डंडा, वीडियो वायरल

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित पशु मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस मेले का आयोजन औराई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक रामसूरत राय द्वारा किया गया था। खेसारी लाल यादव ने जैसे ही स्टेज पर आकर गाना शुरू किया, वैसे ही लोग हूटिंग करने लगे और स्टेज पर जूते-चप्पल फेंकने लगे। जब पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की तो मेले में अफरा-तफरी मच गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।