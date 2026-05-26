Don 3 Controversy के बीच रणवीर सिंह ने चामुंडेश्वरी मंदिर में टेका माथा, सामने आया वीडियो

अपने आधिकारिक बयान में, FWICE ने कहा, "फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने 11 अप्रैल 2026 को IFTDA के सामने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले को आगे की कार्रवाई और उचित हस्तक्षेप के लिए आधिकारिक तौर पर FWICE को सौंप दिया गया। निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, FWICE ने सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने के लिए बैठकें बुलाईं। इनमें फरहान अख्तर और फिल्म के प्रोड्यूसर भी शामिल थे। कार्यवाही के दौरान, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने FWICE को बताया कि वे फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की कि इतने अहम पड़ाव पर प्रोजेक्ट से एक मुख्य अभिनेता का अचानक हट जाना प्रोड्यूसर को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है और फिल्म के पूरे काम पर बुरा असर डाल सकता है।"