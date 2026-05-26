Don 3 Controversy के बीच रणवीर सिंह ने चामुंडेश्वरी मंदिर में टेका माथा, सामने आया वीडियो

णवीर सिंह पहुंचे चामुंडेश्वरी मंदिर। (फोटो सोर्स: @TheClimaxIndia)
Ranveer Singh Chamundeshwari Temple Visit: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने मंगलवार (26 मई) को कर्नाटक के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की। यह दौरा 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद और FWICE द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए हालिया 'नॉनकोऑपरेशन' निर्देश के बीच हुआ।
मंदिर दौरे के वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह को पूजा के दौरान जमीन पर बैठे हुए और बाद में मंदिर के पुजारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए देखा जा सकता है। पारंपरिक वेशभूषा में पहने हुए रणवीर इस आध्यात्मिक दौरे के दौरान काफी शांत और संयमित नजर आए।
जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर का ये दौरा कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा 'कांतारा' विवाद के सिलसिले में अभिनेता के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किए जाने के कुछ हफ़्तों बाद हुआ है। ये मामला तब दर्ज किया गया था जब रणवीर सिंह ने कथित तौर पर कांतारा फिल्म से जुड़े एक सीन की नकल की थी, जिस पर कुछ समूहों ने दावा किया था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
अप्रैल 2026 में इस मामले की सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने रणवीर की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली और उन्हें चार हफ्तों के भीतर मैसूरु स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा करने का निर्देश दिया। अभिनेता ने कोर्ट के इस निर्देश का पालन करने पर अपनी सहमति जताई थी।
इससे पहले दिन में, कर्नाटक रवाना होने से पहले रणवीर को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। उन्होंने मास्क और धूप का चश्मा लगाकर अपना चेहरा ढका हुआ था, ताकि वो ज्यादा लोगों की नजरों में न आएं। अपने आस-पास मौजूद लोगों की भीड़ के बावजूद, रणवीर ने अपने स्टाइल को बरकरार रखा और कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से गुज़रते हुए सफ़ेद कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट पहनी हुई थी।
मंदिर का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब रणवीर 'डॉन 3' से कथित तौर पर बाहर होने को लेकर विवादों का सामना कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज़ (FWICE) ने हाल ही में अभिनेता के खिलाफ 'असहयोग' का निर्देश जारी किया है। फेडरेशन का आरोप है कि रणवीर ने इस मामले पर चर्चा के लिए उनके सामने पेश होने के बार-बार किए गए अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया।
बताया जा रहा है कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब फरहान अख्तर ने रणवीर के अचानक फिल्म छोड़ने के मामले में फेडरेशन से शिकायत की थी। Excel Entertainment ने अगस्त 2023 में एक टीजर के जरिए आधिकारिक तौर पर रणवीर को नया 'डॉन' घोषित किया था।
अपने आधिकारिक बयान में, FWICE ने कहा, "फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने 11 अप्रैल 2026 को IFTDA के सामने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले को आगे की कार्रवाई और उचित हस्तक्षेप के लिए आधिकारिक तौर पर FWICE को सौंप दिया गया। निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, FWICE ने सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने के लिए बैठकें बुलाईं। इनमें फरहान अख्तर और फिल्म के प्रोड्यूसर भी शामिल थे। कार्यवाही के दौरान, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने FWICE को बताया कि वे फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की कि इतने अहम पड़ाव पर प्रोजेक्ट से एक मुख्य अभिनेता का अचानक हट जाना प्रोड्यूसर को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है और फिल्म के पूरे काम पर बुरा असर डाल सकता है।"
यह निर्देश जारी होने के तुरंत बाद, रणवीर ने अपने प्रवक्ता के जरिए एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया, "रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और 'डॉन' फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। 'डॉन 3' से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जान-बूझकर चुप्पी साधे रखने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल मतभेदों निजी रिश्तों को गरिमा, समझदारी और आपसी सम्मान के साथ ही सुलझाना सबसे अच्छा होता है।"
इसमें आगे कहा गया, "हालांकि समय-समय पर कई तरह की बातें और अटकलें सामने आती रही हैं, लेकिन रणवीर ने कभी भी सार्वजनिक रूप से जवाब देना या इन अटकलों में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। उनका पूरा ध्यान अपने काम और आगे की ज़िम्मेदारियों पर ही टिका हुआ है।"
प्रवक्ता ने आगे कहा, "वह इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों के प्रति गहरा सम्मान और सद्भावना रखते हैं, और पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि इस फ्रेंचाइज़ी को आगे भी लगातार सफलता मिलती रहे। ऐसे मौकों पर संयम और शालीनता बनाए रखना हमेशा से ही उनका सोच-समझकर लिया गया फैसला रहा है, और वह आगे भी इसी रवैये को बनाए रखेंगे।"
चल रहे विवाद के बावजूद, रणवीर इस समय आदित्य धर द्वारा निर्देशित अपनी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज़ी 'धुरंधर' के साथ बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग