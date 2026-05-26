26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘लगा धर्म जी ने मेरा हाथ पकड़ा है’, धर्मेंद्र का पद्म विभूषण पुरस्कार लेकर बोलीं हेमा मालिनी

Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan Award: हेमा मालिनी ने हाल ही में पति धर्मेंद्र का पद्म विभूषण पुरस्कार स्वीकार किया है। उन्होंने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 26, 2026

Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan Award

Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan Award (सोर्स- एक्स)

Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan Award: बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हाल ही में दिवंगत पति और दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र का पद्म विभूषण पुरस्कार स्वीकार करती नजर आईं। इस दौरान हेमा काफी भावुक नजर आईं। हेमा ने पुरस्कार लेने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, चलिए जानते हैं।

हेमा मालिनी ने साझा किया पोस्ट (Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan Award)

हाल ही में दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र की ओर से पद्म विभूषण सम्मान ग्रहण किया। ये पल उनके लिए सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि बेहद भावुक कर देने वाला भी था। समारोह के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मंच तक जाते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धर्मेंद्र खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जा रहे हों।

हेमा मालिनी बोलीं- लगा धर्म जी ने मेरा हाथ पकड़ा

हेमा मालिनी ने लिखा कि ये उनके जीवन का ऐसा पल था, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान लेने के लिए आगे बढ़ रही थीं, तब उन्हें अपने जीवनसाथी की मौजूदगी बेहद करीब महसूस हुई। उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे धर्मेंद्र ने उनका हाथ पकड़ा है। उस पल ने उन्हें उन तमाम यादों में वापस पहुंचा दिया, जो उन्होंने धर्मेंद्र के साथ बिताई थीं।

धर्मेंद्र को अभिनेता के साथ बताया बेहतरीन इंसान

उन्होंने अपने नोट में धर्मेंद्र को सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान बताया। हेमा ने याद किया कि कैसे धर्मेंद्र हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते थे। वो एक जिम्मेदार पति, प्यार करने वाले पिता, दुलार करने वाले दादा और परिवार को जोड़कर रखने वाले इंसान थे। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं।

ईशा देओल ने भी पिता को किया याद

हेमा मालिनी से पहले बेटी ईशा देओल ने भी अपने पिता के इस खास मौके पर उन्हें याद किया था। उन्होंने कहा था कि काश वो आज हमारे साथ इस पल को जीने के लिए मौजूद होते। ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की तस्वीरें शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा।

उन्होंने बताया कि परिवार को इस बात का अफसोस है कि धर्मेंद्र खुद इस सम्मान को लेने के लिए मौजूद नहीं थे। ईशा ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा कि अगर वो आज यहां होते तो हमेशा की तरह सफेद शर्ट और ब्लू सूट में बेहद हैंडसम लगते और किसी बच्चे की तरह इस सम्मान को लेकर उत्साहित दिखाई देते।

ये भी पढ़ें

‘200-300 लड़कियां एक साथ घुस गईं’, जब राजेश खन्ना के लिए दीवानगी की सारी हदें हुईं पार, आशा पारेख ने बताया
बॉलीवुड
Asha Parekh On Rajesh Khanna

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 May 2026 12:51 pm

Published on:

26 May 2026 12:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘लगा धर्म जी ने मेरा हाथ पकड़ा है’, धर्मेंद्र का पद्म विभूषण पुरस्कार लेकर बोलीं हेमा मालिनी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘200-300 लड़कियां एक साथ घुस गईं’, जब राजेश खन्ना के लिए दीवानगी की सारी हदें हुईं पार, आशा पारेख ने बताया

Asha Parekh On Rajesh Khanna
बॉलीवुड

66 हार्ट डिस्क चोरी! जोया अख्तर की कंपनी को हुआ करोड़ों का नुकसान, ऑफिस बॉय गिरफ्तार

66 hard disks stolen Zoya Akhtar Office footage of made in heaven Ghost Stories worth of 14 lakh
बॉलीवुड

एक्ट्रेस ट्विशा की विदाई के समय सास ने मांगे थे 2 लाख रुपये, CBI की FIR से सच्चाई आएगी सामने

Twisha Sharma mother in law giribala Singh Demanded Rs 2 Lakh During Vidai cbi fir big revealed
बॉलीवुड

रणवीर सिंह को बैन करने के बाद आया FWICE चीफ अशोक पंडित का बयान, कड़ा एक्शन लेने का बताया कारण

Ranveer Singh Don 3 Controversy
बॉलीवुड

कोरियोग्राफर से फैन ने कर दी अजीब डिमांड, बोली- मुझे आपके साथ बच्चा चाहिए, मुदस्सर खान ने किया खुलासा

Mudassar Khan Weird Fan Request
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.