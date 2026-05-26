‘लगा धर्म जी ने मेरा हाथ पकड़ा है’, धर्मेंद्र का पद्म विभूषण पुरस्कार लेकर बोलीं हेमा मालिनी

हाल ही में दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र की ओर से पद्म विभूषण सम्मान ग्रहण किया। ये पल उनके लिए सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि बेहद भावुक कर देने वाला भी था। समारोह के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मंच तक जाते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धर्मेंद्र खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जा रहे हों।