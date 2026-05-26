66 हार्ट डिस्क चोरी! जोया अख्तर की कंपनी को हुआ करोड़ों का नुकसान, ऑफिस बॉय गिरफ्तार

यह मामला 21 मई 2026 को तब सामने आया, जब ऑफिस के कर्मचारी किसी काम के लिए एक हार्ड डिस्क ढूंढ रहे थे। काफी खोजने के बाद भी जब डिस्क नहीं मिली, तो उन्होंने डेटा रखने वाले मुख्य बॉक्स को खोलकर देखा। बॉक्स खोलते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां असली हार्ड डिस्क गायब थीं और उनकी जगह सिर्फ खाली और टूटे-फूटे प्लास्टिक के डिब्बे रखे हुए थे। ऑफिस का ताला नहीं टूटा था, इसलिए साफ था कि चोरी दफ्तर के ही किसी कर्मचारी ने की है। इसके बाद कंपनी की तरफ से बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।