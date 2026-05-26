कोरियोग्राफर से फैन ने कर दी अजीब डिमांड, बोली- मुझे आपके साथ बच्चा चाहिए, मुदस्सर खान ने किया खुलासा

कुछ लोगों ने उनकी शादी को ‘लव जिहाद’ तक कहना शुरू कर दिया। मुदस्सर ने बताया कि शुरुआत में वो इन बातों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन लगातार मिलने वाली नफरत मानसिक रूप से परेशान करने लगी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार को इस शादी के लिए मनाना आसान नहीं था। उनकी मां इस रिश्ते से इतनी परेशान थीं कि कई दिनों तक उन्होंने खाना तक नहीं खाया। हालांकि बाद में परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया।