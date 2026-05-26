Don 3 Controversy: बैन के बाद रणवीर सिंह का बयान आया सामने, 45 करोड़ जुर्माने पर दिया करारा जवाब

Ranveer Singh Don 3 controversy official statement: बॉलीवुडके गलियारों से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अपने अतरंगी अंदाज और दमदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार रणवीर सिंह एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक्टर के खिलाफ एक बेहद कड़ा कदम उठाते हुए उन पर बैन लगा दिया है। फेडरेशन की तरफ से रणवीर के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव' (असहयोग का निर्देश) जारी किया गया है, जिसके तहत अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उनके साथ काम न करने की हिदायत दी गई है। माना जा रहा है कि यह कड़ा फैसला फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डॉन 3' को शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले अचानक छोड़ने की वजह से लिया गया है। इसी पर अब रणवीर सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है।