ट्विशा शर्मा ने 33 की उम्र में मौत को लगाया गले, डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी का बयान, बताया कैसा था उनका व्यवहार

Twisha Sharma Bhopal case update: भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मॉडल और साउथ इंडियन एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सुलझने के बजाय लगातार उलझता जा रहा है। घटना के छह दिन बीत जाने के बाद भी ट्विशा के परिवार ने मोर्चरी यानी शवगृह से उनका शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। परिजनों का साफ कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में मृतका के परिजन उनके पति समर्थ सिंह जो पेशे से वकील हैं और सास गिरीबाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं, उन पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्री के स्टार्स भी ट्विशा की मौत पर लगातार बयान दे रहे हैं।