Twisha Sharma Death: कौन थीं एक्ट्रेस- मॉडल ट्विशा शर्मा? मौत से देश में बवाल, अभिनेता धीक्षित शेट्टी को लगा झटका

Twisha Sharma Death: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर दहेज के नाम पर बेटियों पर होने वाले जुल्मों की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रहने वाली 33 साल की ट्विशा शर्मा का शव 12 मई को उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। ट्विशा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थीं। उनकी मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में मृतका के पति समर्थ सिंह जो पेशे से वकील हैं और उनकी सास गिरिबाला सिंह जो एक रिटायर्ड जज हैं का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। ऐसे में ट्विशा से साथ काम कर चुके एक्टर धीक्षित शेट्टी ने भी बयान दिया है।