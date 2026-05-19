पालतू डॉग के नाम पर सबको ‘जानी’ बुलाते थे राज कुमार, फिल्ममेकर ने बताया बड़ा कारण

बोकाडिया ने फिल्म 'पुलिस और मुजरिम' (1992) का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने फिल्म के मुहूर्त शॉट से ठीक एक शाम पहले राज कुमार को कास्ट किया था। बोकाडिया ने कहा, "राज साहब की एक शर्त थी कि अगर वह सामने वाले का चेहरा और स्वभाव नहीं जानते, तो फिल्म नहीं करते थे। उनके लिए कहानी हमेशा बाद में आती थी। मैंने एक शाम हिम्मत करके उन्हें फोन मिलाया और कहा, 'राज साहब, बस एक लाइन सुन लीजिए।' कहानी की एक झलक सुनते ही वह खुश हो गए और फिल्म करने के लिए तैयार हो गए।"