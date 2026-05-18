शेफाली शाह संग टूटी शादी पर हर्ष छाया ने किया खुलासा, बोले- एक नहीं, कई लड़कियों को किया डेट!

Harsh Chhaya admits going on multiple rebound dates: एक्टर हर्ष छाया ने हाल ही में अपने तलाक और प्राइवेट लाइफ को लेकर कई बातें खुलकर कीं है। साथ ही, उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस शेफाली शाह से अलग होने से कई महीने पहले ही उन्हें महसूस हो गया था कि उनका रिश्ता अब ज्यादा आगे नहीं चल पाएगा। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से इस बदलाव के लिए तैयार कर लिया था और उसी वजह से वो इस मुश्किल दौर को संभाल पाए।