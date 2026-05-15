‘बच्चे पैदा मत करो, कुत्ते पाल लो!’ शेफाली शाह ने पैरेंटिंग पर दिया ऐसा बयान, हुआ वायरल

इतना ही नहीं, जब लिली ने बताया कि वो 37 साल की उम्र में अभी अविवाहित हैं, तो शेफाली ने मजाकिया लेकिन दिल की बात कहते हुए कहा कि इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, बच्चे पैदा करने की जल्दी के बजाय कुत्ते पालिए। इस पर एक्ट्रेस का तर्क था कि पालतू कुत्ते बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, जो इंसानी रिश्तों में हमेशा नहीं मिलता। बता दें, शेफाली खुद दो साइबेरियन हस्की ऐश और सिम्बा की मां हैं और अपने पालतुओं से उनका गहरा इमोशनल जुड़ाव है।