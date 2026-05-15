जब सिंगर मोरी कांटे के 1 गाने को लेकर 2 दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर के बीच छिड़ गई थी जंग

Bollywood Biggest Music Controversy: बॉलीवुड फिल्मों की एक खासियत होती है कि फिल्म भले ही हिट-सुपरहिट न हो लेकिन फिल्म का म्यूजिक एल्बम अधिकतर चार्टबस्टर ही होता है बॉलीवुड में ऐसी सैंकड़ों-हजारों फिल्में होंगी जिनके नाम किसी को याद नहीं होंगे लेकिन गाने लोगों की जुबान पर चढ़े होंगे। मगर इन गानों के लिए म्यूजिक कम्पोजर दूसरी भाषाओं या विदेशी गानों का म्यूजिक चोरी करते हैं और उसको थोड़ा बहुत बदल कर एक नया गण बना देते हैं। अगर देखा जाये तो म्यूजिक इंडस्ट्री में गाने की धुन की चोरी यानी प्लेजरिज्म नई बात नहीं है। ऐसा ही बॉलीवुड के दो गानों के साथ हुआ। दोनों ही गाने एक विदेशी गाने की कॉपी थे। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि दोनों को ही बनाने वाले कम्पोजर एक दूसरे पर गाना चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। और एक-दूसरे पार 'अनएथिकल' होने का ठप्पा लगा रहे थे। आइये जानते हैं कौन से हैं वो दो गाने, और किस विदेशी गाने से उनको कॉपी किया गया था।