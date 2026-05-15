Pati Patni Aur Wo Do Review: अवैध सबंधों के जंजाल में फंसा बेचारा पति, हंसाकर लोट-पोट कर देगी आयुष्मान की ये फिल्म

फिल्म का डायरेक्शन किया है मुदस्सर अजीज ने, जो इससे पहले 'खेल खेल में' और 'मेरे हसबेंड की बीवी' जैसी ग्रांड फिल्मों को बना चुके हैं। निर्देशक ने हर किरदार के साथ कॉमेडी को जोड़ा है। हर किरदार अपने साथ कॉमेडी का तड़का लेकर आता है, हालांकि कुछ लोग उसे निभाने में पूरी तरह से सफल रहते हैं वहीं कुछ लोग कॉमेडी करते हुए पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाते। फिल्म के पहले पार्ट में ज्यादा हंसी नहीं आती है, हालांकि लेखकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म शुरुआत में थोड़ी बोरियत भरी लगती है। जोक्स काफी लेम लगते हैं। फिर जैसे ही इंटरवल आता है उसके बाद तो फिल्म ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि कॉमेडी में हर मायने में छा जाती है।