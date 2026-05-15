इन 5 मुस्लिम अभिनेत्रियों के बयानों ने इंडस्ट्री के माहौल पर किए थे तीखे वार, 3 तो छोड़ चुकी हैं बॉलीवुड

Muslim actresses statements Bollywood: बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, इसके अंदर की हकीकत उतनी ही कठिन होती है। अक्सर हम पर्दे पर सितारों को मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन जब इन अभिनेत्रियों को मौका मिलता है तो समय-समय पर ये अभिनेत्रिया इस चकाचौंध के पीछे छिपे मुद्दों, भेदभाव और काम के माहौल पर अपनी बेबाक राय रखकर सबको चौंका भी देती हैं। हाल के सालों में कुछ मुस्लिम अभिनेत्रियों ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए और खुलासे किए जिससे फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति और उनकी आजादी पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। आइये जानते हैं उन्हीं कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में है...जिनकी राय से मच चुका है हड़कंप...