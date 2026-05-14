क्या संजय दत्त दोबारा करेंगे पॉलिटिक्स ज्वाइन? ज्योतिषी ने 2026 को बताया एक्टर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट

बता दें कि संजय दत्त ने साल 2009 में कुछ समय के लिए राजनीति में कदम रखा था। उस दौरान उन्होंने काफी चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी जॉइन की थी। पार्टी ने उन्हें लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि, 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के कारण चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था, इसके बाद उनका राजनीति में आगे बढ़ने का सपना फीका पड़ गया। निराश होने के बावजूद, संजय दत्त शुरुआत में पार्टी से जुड़े रहे और जल्द ही उन्हें महासचिव नियुक्त कर दिया गया। हालांकि, उनका ये जुड़ाव ज्यादा समय तक नहीं चला। जनवरी 2010 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वीकार किया कि राजनीति उनके लिए नहीं है और उन्होंने पूरी तरह से फिल्मों पर ध्यान देने का निर्णय लिया।