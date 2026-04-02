RSS- बाबरी मस्जिद पर होगी बात, संजय दत्त की ‘आखरी सवाल’ हिलाकर रख देगी इतिहास का हर पन्ना

संजय दत्त की नई फिल्म आखिरी सवाल
Sanjay Dutt Aakhri Sawal Teaser:बॉलीवुडके 'बाबा' यानी संजय दत्त एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारंग के निर्देशन में बनी फिल्म 'आखरी सवाल' का दमदार टीजर आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुबह रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म उन तीखे सवालों को उठाने का साहस करती है, जो पिछली एक सदी से देश के युवाओं के मन में दबे हुए हैं। टीजर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।
'आखरी सवाल' महज एक फिल्म नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा-जोखा है जिन्होंने भारत की राजनीति और समाज को बदल कर रख दिया। टीजर में महात्मा गांधी के निधन के बाद लगे प्रतिबंधों से लेकर बाबरी मस्जिद विध्वंस तक के गंभीर मुद्दों की झलक मिलती है। फिल्म का अंदाज निडर और बेबाक है, जो दर्शकों को उन सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है।
संजय दत्त के साथ इस फिल्म में टैलेंटेड कलाकारों की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी और डायलॉग उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं, जबकि संगीत मोंटी शर्मा ने दिया है। खास बात यह है कि फिल्म के गीतों के बोल मशहूर कवि कुमार विश्वास ने लिखे हैं, जो फिल्म की गहराई को और बढ़ाते हैं।
फिल्म की पूरी कहानी 'विक्की' नाम के एक होनहार लेकिन गुस्सैल स्कॉलर के इर्द-गिर्द घूमती है। विक्की की थीसिस रिजेक्ट होने के बाद वह अपने गुरु प्रोफेसर गोपाल नडकर्णी पर पक्षपात का आरोप लगाता है। यह मामूली एकेडमिक विवाद देखते ही देखते नेशनल टेलीविजन पर एक बड़ी बहस का रूप ले लेता है। फिल्म के केंद्र में गुरु और शिष्य का वो वैचारिक टकराव है, जो आखिर में एक सदी पुराने राज से पर्दा उठाता है। यह 'आखरी सवाल' या तो प्रोफेसर को सही साबित करेगा या फिर दोनों के वजूद को खत्म कर देगा।
डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारंग, जिन्हें अपनी पहली फिल्म 'पिकासो' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है, इस बार हिंदी सिनेमा में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में हैं। 'निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स' के बैनर तले बनी इस फिल्म को निखिल नंदा और संजय दत्त ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।
फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर काफी उत्सुकता थी और अब टीजर ने उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंचा दी हैं। 'आखरी सवाल' 8 मई 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद देश में किस तरह की वैचारिक क्रांति लाती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग