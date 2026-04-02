RSS- बाबरी मस्जिद पर होगी बात, संजय दत्त की ‘आखरी सवाल’ हिलाकर रख देगी इतिहास का हर पन्ना

फिल्म की पूरी कहानी 'विक्की' नाम के एक होनहार लेकिन गुस्सैल स्कॉलर के इर्द-गिर्द घूमती है। विक्की की थीसिस रिजेक्ट होने के बाद वह अपने गुरु प्रोफेसर गोपाल नडकर्णी पर पक्षपात का आरोप लगाता है। यह मामूली एकेडमिक विवाद देखते ही देखते नेशनल टेलीविजन पर एक बड़ी बहस का रूप ले लेता है। फिल्म के केंद्र में गुरु और शिष्य का वो वैचारिक टकराव है, जो आखिर में एक सदी पुराने राज से पर्दा उठाता है। यह 'आखरी सवाल' या तो प्रोफेसर को सही साबित करेगा या फिर दोनों के वजूद को खत्म कर देगा।