‘रामायण’ में लक्ष्मण बना हूं’, रवि दुबे ने पत्नी सरगुन से छुपाई थी ये बात, कारण आया सामने

Ravi Dubey In Ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का आधिकारिक टीजक 'राम' आखिरकार रिलीज हो गया है। लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क में हुई विशेष स्क्रीनिंग के बाद इस टीजर ने ग्लोबल स्तर पर सनसनी मचा दी है। जहां एक तरफ रणबीर कपूर के 'राम' अवतार की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ टीवी के मशहूर अभिनेता रवि दुबे इस फिल्म से अपना बड़ा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में 'लक्ष्मण' का इतना बड़ा किरदार निभाने की खबर रवि ने अपनी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री सरगुन मेहता तक से छिपाकर रखी थी। इसका बड़ा कारण सामने आ गया है।